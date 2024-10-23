​Паулу Фонсека похвалил Камарду

В европейском футболе прошли матчи третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, итальянский «Милан» обыграл со счётом 3:1 «Брюгге», и по ходу матча на замену вышел Франческо Камарда, юный 16-летний нападающий клуба. Его дебютом очень доволен наставник команды Паулу Фонсека. Камарда даже забил гол, но он был отменён.

- Камарда заслужил этот момент, жаль только, что VAR отменил гол. Уверен, что в будущем на его счету будут ещё много голов, не надо беспокоиться об этом, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

В следующем матче Лиги чемпионов «Милану» предстоит сыграть с мадридским «Реалом».