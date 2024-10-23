«Арсенал» повторил своё достижение 17-летней давности

Лондонский «Арсенал» добился победы над «Шахтёром» в матче Лиги чемпионов (1:0).

«Канониры» взяли верх в домашнем поединке благодаря автоголу голкипера гостей Дмитрия Ризныка. После трёх туров общего этапа коллектив Микеля Артеты набрал семь очков и ни разу не пропустил, забив трижды. По данным Squawka, «Арсеналу» удалось отыграть «на ноль» в трёх подряд матчах Лиги чемпионов впервые с ноября 2007 года, когда команду возглавлял Арсен Венгер. В общей сложности в последних шести встречах группового/общего этапа лондонцы пропустили всего однажды.

Следующим соперником «Арсенала» в первом по значимости еврокубке будет миланский «Интер». Игра состоится в Италии 6 ноября.