«Спортинг» легко переиграл «Штурм»

«Спортинг» гостил у «Штурма» в матче Лиги чемпионов и с первых минут начал диктовать свои условия и создавать моменты.

Виктор Дьёкереш сделал себе скидку и с десяти метров с разворота пробил под перекладину, а вратарь успел подставить руку. На 23-й минуте Джени Катамо справа ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр, Дьёкереш ногой по мячу не попал, но за спиной у Виктора оказался Нуну Сантуш, который и нанёс удар, мяч попал в ногу голкипера и залетел в сетку - 0:1. Еще момент у форварда гостей, но Дьёкереш с десяти метров слева пробил рядом с ближней штангой.

В начале второго тайма Дьёкереш слева ушёл от соперника, вышел один на один с голкипером, со смещением вправо обыграл его и точно пробил - 0:2. Димитрии Лавале слева прострелил к воротам, Мика Бирет сумел коленом задеть мяч, после чего сфера пролетела рядом с дальней штангой. Быструю контратаку провели гости, Франсишку Тринкан справа вывел к воротам Дьёкереша, который с четырнадцати метров низом пробил рядом с дальней штангой.

0:2 в итоге, у португальцев семь очков, у соперника - ноль.