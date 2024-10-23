Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«ПСЖ» не удалось дожать ПСВ

23 Октября 2024 • 00:01 Комментировать
ПСЖ
1:1
ПСВ

«ПСЖ» играл первым номером против ПСВ в матче Лиги чемпионов, но соперник первым забил, использовав один из редких моментов.

Вильян Пачо со своей половины поля отдал шикарный пас вперёд на Бредли Баркола, а тот левее центра вырвался на рандеву с голкипером и пробил в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой. Баркола слева подобрался к штрафной гостей и отдал пас в центр на Ли Кан-Ина, а тот с 15 метров пробил в правый нижний угол, но вратарь в красивом прыжке парировал этот выстрел. Нуну Мендеш с левого края навесил в центр вратарской, а там защитники ПСВ потеряли Усмана Дембеле, который с близкого расстояния пробил в перекладину. Отличный заброс из глубины прошёл в штрафную голландцев, и Дембеле правее центра вырвался на оперативный простор, вот только футболист парижской команды с 12 метров пробил выше перекладины. Дембеле потерял мяч в центральной части поля, после чего он пришёл к Ноа Лангу, а тот по левому краю приблизился к штрафной, сместился немного в центр и с 17 метров низом пробил в ближний угол, а голкипер на этот выстрел не среагировал - 0:1.

Во втором тайме Дембеле получил мяч от Маркиньоса в правой части штрафной, а затем сместился немного в центр и пробил под перекладину, кипер в прыжке свою команду выручил. Фабиан Руис покатил мяч на правый край, а там Ашраф Хакими игровой снаряд получил, продвинулся к штрафной и с 19 метров пробил по центру ворот, кипер сыграл неуверенно и не смог парировать простой выстрел - 1:1. Жоан Бакайоко получил мяч на правом фланге, сместился немного в центр и с 25 метров пробил в дальний угол, вратарь в падении свою команду спас. Гус Тиль по центру умчался на рандеву с голкипером, но сам бить не стал из пределов штрафной, а покатил мяч левее на Ланга, вот только эту передачу успел перехватить Маркиньос. Дембеле с правого фланга отдал пас к ближнему углу вратарской на Хакими, а тот финтами раскачал пекуна и с убойной позиции пробил рядом с дальней штангой Люк де Йонг зацепился за мяч в штрафной соперника и выполнил скидку на Мауро Жуниора, а тот с 22 метров плотно приложился по воротам, однако снаряд полетел рядом с правым верхним углом.

На 90-й минуте Хакими с правого фланга навесил к ближнему углу вратарской, а там Марко Асенсио опередил опекуна, после чего защитник гостей сзади попал по ногам испанцу - пенальти? Нет, ВАР его отменил. Асенсио навесил в центр штрафной, откуда головой в створ пробил Маркиньос, голкипер чудом справился, а затем снаряд с ленточки выбил защитник.

1:1, у парижан четыре очка, у соперника - два.

Протокол игры  
ПСЖ1:1ПСВ
  34'Ланг Ноа (0:1)
(1:1) Хакими Ашраф55'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосПачо ВильянМендеш Нуну  40'Заир-Эмери Уоррен 81' (Дуэ Дезире ( 81') Невеш ЖоауРуис Фабиан 59' (Витинья II ( 59') Дембеле Усман 81' (Коло-Муани Рандаль ( 81') Кан-Ин Ли 68' (Асенсио Марко ( 68') Баркола Бредли 81' (Маюлу Сенни ( 81')
Запасные: Шкриньяр МиланСафонов МатвейБералдо ЛукасЗаге ЙорамТенас Арнау
Бенитес Вальтер  90'Жуниор Мауро  45'Фламинго РайанБоскальи ОливьеДамс Маттео  77'Тиль ГусТильман МаликСайбари Исмаэль 84' (Ледесма Ричард ( 84'  90') Бакайоко Жоан 83' (Бабади Исаак ( 83'  90') Де Йонг Люк  90'Ланг Ноа 65' (Дриауех Каухайб ( 65')
Запасные: Дроммел ЙоэлПепи РикардоШикс НикЛэнд ТайгоОбиспо АрмандоОппегорд ФредрикНагало Адамо
22 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ

Новости по матчу

22 Октября
21:30
«ПСЖ» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:03
Сафонов не попал в основу «ПСЖ» на матч с ПСВ
02:39
ПСЖ - ПСВ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Октября
21:34
Бесплатный прогноз и ставка на матч ПСЖ — ПСВ Лиги чемпионов — 22 октября 2024
18:24
Энрике оценил игру «ПСЖ» в Лиге чемпионов
20 Октября
21:37
Прогноз на точный счёт матча ПСЖ – ПСВ Лиги чемпионов – 22 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Брюгге Брюгге
3
1
1.53 4.20 5.60
Видео
Окончен
Монако Монако
Црвена Звезда Црвена Звезда
5
1
1.50 4.30 5.80
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Боруссия Д Боруссия Д
5
2
1.47 4.50 6.00
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1
0
1.18 7.00 13.00
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Болонья Болонья
2
0
1.57 4.20 5.20
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Штутгарт Штутгарт
0
1
1.74 3.80 4.30
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Слован Братислава Слован Братислава
2
0
1.18 7.00 13.00
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
ПСВ ПСВ
1
1
1.51 4.40 5.60
Видео
Окончен
Штурм Грац Штурм Грац
Спортинг Л Спортинг Л
0
2
3.95 3.80 1.80
Видео
23.10.24 в 19:45
Аталанта Аталанта
Селтик Селтик
1.45 4.50 6.40
Видео
23.10.24 в 19:45
Брест Брест
Байер Л Байер Л
4.50 4.00 1.66
Видео
23.10.24 в 22:00
Янг Бойз Янг Бойз
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.70 1.42
Видео
23.10.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Лилль Лилль
1.40 4.50 7.40
Видео
23.10.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Спарта Прага Спарта Прага
1.06 11.00 30.00
Видео
23.10.24 в 22:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.85 1.91
Видео
23.10.24 в 22:00
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.57 4.20 5.20
Видео
23.10.24 в 22:00
Барселона Барселона
Бавария Бавария
2.32 3.80 2.65
Видео
23.10.24 в 22:00
Бенфика Бенфика
Фейеноорд Фейеноорд
1.71 4.00 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Октября
01:24 · Лига чемпионов
Васкес: «Второй тайм Винисиуса – образец игры в футбол»
01:13 · Лига чемпионов
Бензема кратко высказался о хет-трике Винисиуса
01:05 · Лига чемпионов
Винисиус дал комментарий после хет-трика
00:55 · Лига чемпионов
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Шахтёром»
00:45 · Лига чемпионов
Пулишич: «Победа дарит уверенность в будущем»
00:44 · Лига чемпионов
Мотта объяснил поражение «Ювентуса» в Лиге чемпионов
00:33 · Лига чемпионов
Мартинелли – о победе «Арсенала»: «Было важно выиграть после неудачи в АПЛ»
00:24 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о травме Калафьори
00:17 · Лига чемпионов
​Рейндерс повторил свершение ван Бастена и Зеедорфа
00:17 · Лига чемпионов
Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия»
00:13 · Лига чемпионов
​Паулу Фонсека похвалил Камарду
00:06 · Лига чемпионов
«Арсенал» повторил своё достижение 17-летней давности
00:05 · Лига чемпионов
«Спортинг» легко переиграл «Штурм» 1
00:01 · Лига чемпионов
«ПСЖ» не удалось дожать ПСВ
22 Октября
23:58 · Лига чемпионов
«Штутгарт» по делу дожал «Ювентус» в его логове 6
23:57 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» выиграла третий матч подряд в Лиге чемпионов, разобравшись с «Болоньей» 1
23:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял Родриго за четыре дня до матча с «Барселоной»
23:53 · Лига чемпионов
«Жирона» убедительно одолела «Слован»
23:48 · Лига чемпионов
Компани ответил, как «Бавария» будет останавливать Ямаля
23:40 · Англия. Премьер-лига
Дуран забил 7-й гол в сезоне, проведя на поле всего 400 минут
23:32 · Лига чемпионов
«Реал» перевернул матч с «Боруссией», забив дважды за три минуты
23:15 · Лига чемпионов
Бано-Гиттенс – самый молодой англичанин, забивший «Реалу» в Лиге чемпионов
23:06 · Лига чемпионов
«Боруссии» очень легко: Макманаман назвал проблему «Реала»
22:57 · Лига чемпионов
Рейндерс оценил игру «Милана» в матче Лиги чемпионов
22:46 · Лига чемпионов
Фонсека – о замене Леау: «Это не наказание»
Все новости