«ПСЖ» не удалось дожать ПСВ

«ПСЖ» играл первым номером против ПСВ в матче Лиги чемпионов, но соперник первым забил, использовав один из редких моментов.

Вильян Пачо со своей половины поля отдал шикарный пас вперёд на Бредли Баркола, а тот левее центра вырвался на рандеву с голкипером и пробил в дальний угол, но мяч прошёл рядом со штангой. Баркола слева подобрался к штрафной гостей и отдал пас в центр на Ли Кан-Ина, а тот с 15 метров пробил в правый нижний угол, но вратарь в красивом прыжке парировал этот выстрел. Нуну Мендеш с левого края навесил в центр вратарской, а там защитники ПСВ потеряли Усмана Дембеле, который с близкого расстояния пробил в перекладину. Отличный заброс из глубины прошёл в штрафную голландцев, и Дембеле правее центра вырвался на оперативный простор, вот только футболист парижской команды с 12 метров пробил выше перекладины. Дембеле потерял мяч в центральной части поля, после чего он пришёл к Ноа Лангу, а тот по левому краю приблизился к штрафной, сместился немного в центр и с 17 метров низом пробил в ближний угол, а голкипер на этот выстрел не среагировал - 0:1.

Во втором тайме Дембеле получил мяч от Маркиньоса в правой части штрафной, а затем сместился немного в центр и пробил под перекладину, кипер в прыжке свою команду выручил. Фабиан Руис покатил мяч на правый край, а там Ашраф Хакими игровой снаряд получил, продвинулся к штрафной и с 19 метров пробил по центру ворот, кипер сыграл неуверенно и не смог парировать простой выстрел - 1:1. Жоан Бакайоко получил мяч на правом фланге, сместился немного в центр и с 25 метров пробил в дальний угол, вратарь в падении свою команду спас. Гус Тиль по центру умчался на рандеву с голкипером, но сам бить не стал из пределов штрафной, а покатил мяч левее на Ланга, вот только эту передачу успел перехватить Маркиньос. Дембеле с правого фланга отдал пас к ближнему углу вратарской на Хакими, а тот финтами раскачал пекуна и с убойной позиции пробил рядом с дальней штангой Люк де Йонг зацепился за мяч в штрафной соперника и выполнил скидку на Мауро Жуниора, а тот с 22 метров плотно приложился по воротам, однако снаряд полетел рядом с правым верхним углом.

На 90-й минуте Хакими с правого фланга навесил к ближнему углу вратарской, а там Марко Асенсио опередил опекуна, после чего защитник гостей сзади попал по ногам испанцу - пенальти? Нет, ВАР его отменил. Асенсио навесил в центр штрафной, откуда головой в створ пробил Маркиньос, голкипер чудом справился, а затем снаряд с ленточки выбил защитник.

1:1, у парижан четыре очка, у соперника - два.