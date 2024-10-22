«Штутгарт» по делу дожал «Ювентус» в его логове

«Ювентус» принимал «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов, и швабы умело использовали свои шансы, создавая моменты.

Максимилиан Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоша Вагноман хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Энцо Мийо разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу на ход рмедину Демировичу к ближнему углу штрафной площади, плотный удар в ближний угол ворот, и штанга спасла «Ювентус» от пропущенного мяча. Ангело Штиллер с правой половины поля внешней стороной стопы выполнил заброс к левому углу вратарской, Дениз Ундав головой пробил под перекладину в правый угол ворот, и вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой.

В начале второго тайма Миттельштедт с центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Ундаву, Дениз подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел носок бутсы Данило и влетел под правую штангу, но ВАР усмотрел игру рукой у автора гола, не засчитано. Джейми Левелинг разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Демирович в касание пробил в ближний угол ворот под перекладину, и голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Мийо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и после небольшого смещения в центр штрафной пробил в правый угол ворот, кипер сложился и перевёл мяч на угловой. В концовке Данило сфолил у своих ворот - пенальти и второе предупреждение. Мийо бил в левый угол ворот с 11-метрового, а голкипер парировал. На 90-й минуте в атаке по центру Эль Билал Туре отыгрался с Мийо, подработал мяч в центре штрафной площади и, чуть сместившись правее, вколотил мяч в правый угол ворот - 0:1.

«Штутгарт» был гораздо активнее соперника и закономерно победил, набрав четыре очка. У соперника их шесть.