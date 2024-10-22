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Лига чемпионов

«Штутгарт» по делу дожал «Ювентус» в его логове

22 Октября 2024 • 23:58 Комментировать (6)
Ювентус
0:1
Штутгарт

«Ювентус» принимал «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов, и швабы умело использовали свои шансы, создавая моменты.

Максимилиан Миттельштедт с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Жоша Вагноман хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Энцо Мийо разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу на ход рмедину Демировичу к ближнему углу штрафной площади, плотный удар в ближний угол ворот, и штанга спасла «Ювентус» от пропущенного мяча. Ангело Штиллер с правой половины поля внешней стороной стопы выполнил заброс к левому углу вратарской, Дениз Ундав головой пробил под перекладину в правый угол ворот, и вратарь в прыжке перевёл мяч на угловой.

В начале второго тайма Миттельштедт с центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади на ход Ундаву, Дениз подработал мяч и пробил по воротам, мяч задел носок бутсы Данило и влетел под правую штангу, но ВАР усмотрел игру рукой у автора гола, не засчитано. Джейми Левелинг разогнал атаку по левому флангу и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Демирович в касание пробил в ближний угол ворот под перекладину, и голкипер в прыжке перевёл мяч на угловой. Мийо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и после небольшого смещения в центр штрафной пробил в правый угол ворот, кипер сложился и перевёл мяч на угловой. В концовке Данило сфолил у своих ворот - пенальти и второе предупреждение. Мийо бил в левый угол ворот с 11-метрового, а голкипер парировал. На 90-й минуте в атаке по центру Эль Билал Туре отыгрался с Мийо, подработал мяч в центре штрафной площади и, чуть сместившись правее, вколотил мяч в правый угол ворот - 0:1.

«Штутгарт» был гораздо активнее соперника и закономерно победил, набрав четыре очка. У соперника их шесть.

Протокол игры  
Ювентус0:1Штутгарт
  90'Туре Эль Билал (0:1)
Перин МаттиаСавона Николо 55' (Веа Тимоти ( 55') Калюлю ПьерДанило Луис  81'  84'Кабаль ХуанМаккенни Уэстон 55' (Камбьясо Андреа ( 55') Фаджоли НиколоТюрам Кефрен 90' (Рухи Юнас ( 90') Консейсау Франсишку 55' (Локателли Мануэль ( 55') Влахович Душан 68' (Аджич Василие ( 68') Йылдыз Кенан
Запасные: Пинсольо КарлоГатти ФедерикоМбангула СамюэльДаффара Джованни
Нюбель АлександрВагноман ЖошаРуо Антони  54'Шабо ЮлианМиттельштедт Максимилиан 90' (Чейс Анрие ( 90') Каразор АтаканШтиллер АнгелоМийо ЭнцоУндав Дениз 74' (Ридер Фабиан ( 74') Левелинг ДжеймиДемирович Эрмедин  51' 62' (Туре Эль Билал ( 62')
Запасные: Крэтзиг ФрансСеймен ДеннисКайтель ЯнникШтенцель ПаскальJarzinho MalangaАль-Дахиль АминБредлов Фабиан
22 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Штутгарт

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Комментарии (6) Все комментарии
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
23 Октября 2024 в 00:07
Мог быть и разгром. Сначала - неожиданная победа в меньшинстве в гостях с РБ, теперь неожиданное, но заслуженное поражение. Се ля ви.
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Juventissimo
23 Октября 2024 в 00:16
Юве сегодня по-настоящему отскочил. 0-1не самый худший вариант результата этого матча. Без центра поля игра не выигрывается, а без ударов по воротам - тем более.
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sly_Fellow
23 Октября 2024 в 00:07
Просто провальный матч от Ювентуса. Звоночки уже с Лацио были. Мяч в переднюю линию не ходит, владение ушло. мячи принимают стоя на месте. Команды по составу условной Лиги Европы типо Штутгарта должны обыгрываться. Дальше, по календарю, с такой игрой и с будущими соперниками вполне может быть та самая Лига Европы.
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CELTIC FROST
23 Октября 2024 в 00:17
Если только в следующем году по итогам СериалА. Теперь из ЛЧ в ЛЕ команды не попадают (а зря. ЛЕ явно из-за этого просела в качестве).
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sly_Fellow
23 Октября 2024 в 00:48
А вот как значит. Что-то упустил момент. Ну тогда всё ещё интеренсее в плане евровесны, потому чтос такой игрой и Брюгге может хоть за ничью но зацепиться, не говоря про Лилль с Бенфикой. Кароче, перспективы более чем не ясны пока
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Juventissimo
23 Октября 2024 в 00:03
Всё совершенно по делу. Штуттгарт опустил Ювентус на землю и показал, что на одном везении далеко не уедешь. сказать прямо - просто втоптали в газон. Без шансов. И победили совершенно заслуженно. По игре сегодня хозяева ничего не заслужили, кроме Перина, которого явно назовут лучшим игроком матча. Валидол и спать.)
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