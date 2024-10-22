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Лига чемпионов

«Астон Вилла» выиграла третий матч подряд в Лиге чемпионов, разобравшись с «Болоньей»

22 Октября 2024 • 23:57 Комментировать (1)
Астон Вилла
2:0
Болонья

В третьем туре Лиги чемпионов «Астон Вилла» пыталась обыграть мастеров ничейных результатов из «Болоньи».

Первый момент создали гости - Тийс Даллинга после классного проникающего паса Дана Ндоя пробивал из пределов штрафной с хорошей позиции, однако кипер спас свои ворота. После навеса Юри Тилеманса с углового Джон Дуран пробил головой с линии вратарской, однако и здесь голкипер был на высоте. Морган Роджерс после передачи из глубины вошел в штрафную и пробил низом - вратарь вновь выиграл дуэль у игроков «Астон Виллы».

Во втором тайме после навеса Тилеманса со штрафного Эзри Конса головой скинул мяч на Леона Бэйли, который с хорошей позиции пробил мимо дальнего угла. На 55-й минуте Джон Макгинн со штрафного с правого фланга закрутил мяч в дальний угол, в итоге снаряд, никого не задев, оказался в сетке - 1:0. Вскоре Роджерс с левого фланга исполнил передачу к линии вратарской, а Дуран в борьбе с защитником в падении пропихнул мяч в дальний угол - 2:0. Хараламбос Ликояннис навесил с углового с левого фланга, Сэм Бёкема пробил головой в ближний угол, но попал в штангу.

«Астон Вилла» вышла в единоличные лидеры Лиги чемпионов с 9 очками, у соперника один балл.

Протокол игры  
Астон Вилла2:0Болонья
(1:0) Макгинн Джон55'  
(2:0) Дуран Джон64'  
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIМатсен ЯнОнана Амаду 46' (Баркли Росс ( 46'  50') Тилеманс Юри 78' (Камара Бубакар I ( 78') Бэйли Леон 66' (Рамси Джакоб ( 66') Роджерс МорганМакгинн Джон 66' (Уоткинс Олли ( 66') Дуран Джон 66' (Филоджин-Байдейс Джейден ( 66')
Запасные: Неделькович КостаОльсен РобинКэш МэттиДинь ЛюкаБуэндия ЭмилианоМингс ТайронБогард Ламар
Скорупски ЛукашПош Штефан  45'Бёкема СэмЛукуми ДжонЛикояннис Хараламбос  47'Урбаньски Кацпер 67' (Моро Никола ( 67') Фройлер Ремо  54'Фаббьян ДжованниОрсолини Риккардо  19' 46' (Одгор Йенс ( 46') Даллинга Тийс 66' (Кастро Сантьяго ( 66') Ндой Дан 77' (Айлинг Самуэль ( 77')
Запасные: Корацца ТоммазоБаньолини НиколаМиранда ХуанХольм ЭмильПобега ТоммазоКазале НиколоРавалья Федерико
22 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
23 Октября 2024 в 00:25
Прекрасное положение команды в таблице. Даешь Виллу в финал!)
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