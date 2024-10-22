«Астон Вилла» выиграла третий матч подряд в Лиге чемпионов, разобравшись с «Болоньей»

В третьем туре Лиги чемпионов «Астон Вилла» пыталась обыграть мастеров ничейных результатов из «Болоньи».

Первый момент создали гости - Тийс Даллинга после классного проникающего паса Дана Ндоя пробивал из пределов штрафной с хорошей позиции, однако кипер спас свои ворота. После навеса Юри Тилеманса с углового Джон Дуран пробил головой с линии вратарской, однако и здесь голкипер был на высоте. Морган Роджерс после передачи из глубины вошел в штрафную и пробил низом - вратарь вновь выиграл дуэль у игроков «Астон Виллы».

Во втором тайме после навеса Тилеманса со штрафного Эзри Конса головой скинул мяч на Леона Бэйли, который с хорошей позиции пробил мимо дальнего угла. На 55-й минуте Джон Макгинн со штрафного с правого фланга закрутил мяч в дальний угол, в итоге снаряд, никого не задев, оказался в сетке - 1:0. Вскоре Роджерс с левого фланга исполнил передачу к линии вратарской, а Дуран в борьбе с защитником в падении пропихнул мяч в дальний угол - 2:0. Хараламбос Ликояннис навесил с углового с левого фланга, Сэм Бёкема пробил головой в ближний угол, но попал в штангу.

«Астон Вилла» вышла в единоличные лидеры Лиги чемпионов с 9 очками, у соперника один балл.