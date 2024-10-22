За полчаса «Реал» превратил 0:2 в 5:2 – «Боруссии» удался только первый тайм ремейка финала ЛЧ

«Реал» и «Боруссия» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 3-го тура состоялся 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов случился в третьем туре общего этапа. Только тогда у Мадрида не было Килиана Мбаппе, а Дортмундом руководил другой тренер. А теперь Нури Шахину и его «шмелям» противостояла мощнейшая по именам атака: Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем. Хоть немного уравновесить этот атакующий квартет должны были Феде Вальверде и Лука Модрич.

Но не получилось этого сделать. Да, «Реал» владел инициативой, территорией и даже как будто поджимал «Боруссию» первые полчаса, но ровным счётом ничего не создал за это время. Зато как распрямилась пружина «шмелей», все обомлели. Даже в первой атаке, а в очередном прессинге Брандт надавил на Васкеса и заставил того выбить на Гирасси. Серу вместо удара покатил правее, а набежавший Дониэлл Мален попал аккурат под ближнюю штангу – 0:1.

Прошло четыре минуты и тот же Мален на том же фланге обыграл Менди, далее прострелив во вратарскую. А Байно-Гиттенс опередил многострадального Васкеса и пробил в пустой угол с пяти метров – 0:2. Ещё до перерыва «Реал» мог отыгрывать один гол, но каркас ворот сыграл за Дортмунд. Сначала Родриго после вертикального заброса мяч принял и пробил в перекладину, а затем с отскока и после обработки Беллингем влепил туда же!

Вот так звонко завершился первый тайм, принесший результат очень неожиданный, а по игре вполне справедливый. Но какой же «Реал» без камбэка? Да ещё и в Лиге чемпионов. Мадридцы навалились и на исходе часа своего добились. Подача от угла поля не сработала, зато мяч подхватил Мбаппе, сместился к углу вратарской и навесил на Рюдигера, пришедшего на стандарт. Антонио пробил точно под перекладину – 1:2.

Через минуту «Реал» побежал в новую атаку, Мбаппе на себя стянул защитников и вратаря справа, выбили у него мяч аккурат на Винисиуса, которому осталось лишь в касание поразить пустой угол ворот – 2:2. Сначала боковой зажёг офсайд, но на повторах рефери ничего подобного не увидели. Мяч засчитан. А вот дальше пошло тяжелее, теперь Дортмунд застегнулся капитально.

Был ещё удар Мбаппе с дуги штрафной площади – точно по позиции Кобеля, забегал Винисиус, но простреливал неудачно. Казалось уже, что выстоит «Боруссия». Но это «Реал». И это именно Лукас Васкес, который ошибся в обоих голевых эпизодах. После борьбы и прострела Родриго влетел в штрафную площадь справа и что есть силы вколотил под ближнюю крестовину – 3:2.

Следом гвоздь забил и Винисиус. Буквально в следующем эпизоде бразилец накрыл Эмре Джана и побежал через всё поле. Нагнать Винисиуса никто не смог, а спокойно сместился слева к дуге штрафной площади и пробил в угол – 4:2. Окончательный счёт уже в компенсированное время установил тот же Винисиус. После отбора Гюлера и рикошета от защитника вывалился он ударную позицию и смачно зарядил под перекладину – 5:2. Хет-трик Винисиуса!

Фантастическим получился ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов. По тайму выиграли «Реал» и «Боруссия», но общая победа осталась за Мадридом.