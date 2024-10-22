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За полчаса «Реал» превратил 0:2 в 5:2 – «Боруссии» удался только первый тайм ремейка финала ЛЧ

22 Октября 2024 • 23:56 Комментировать (2)
Реал Мадрид
5:2
Боруссия Д

«Реал» и «Боруссия» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 3-го тура состоялся 22 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Протокол игры  
Реал Мадрид5:2Боруссия Д
  30'Мален Дониэлл (0:1)
  34'Байно-Гиттенс Джейми (0:2)
(1:2) Рюдигер Антонио60'  
(2:2) Винисиус Жуниор62'  
(3:2) Васкес Лукас83'  
(4:2) Винисиус Жуниор86'  
(5:2) Винисиус Жуниор90'  
Куртуа ТибоВаскес ЛукасМилитао ЭдерРюдигер АнтониоМенди ФерланБеллингем Джуд 90' (Себальос Дани ( 90') Вальверде ФедерикоМодрич Лука 71' (Камавинга Эдуардо ( 71') Родриго 85' (Тчуамени Орельен ( 85') Мбаппе Килиан 90' (Гюлер Арда ( 90') Винисиус Жуниор  87'
Запасные: Гонсалес ФранЭндрик IIЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIВальехо Хесус
Кобель ГрегорРюэрсон Юлиан 76' (Джан Эмре ( 76') Зюле НикласШлоттербек НикоБенсебаини РамиЗабитцер МарсельНмеча Феликс 76' (Байер Максимилиан ( 76') Мален Дониэлл 64' (Гросс Паскаль ( 64') Брандт ЮлианБайно-Гиттенс Джейми 55' (Антон Вальдемар ( 55') Гирасси Серу
Запасные: Ветьен КьелльКэмпбелл КоулЛотка МарсельМане ФилиппоАзхиль АйманМайер Александер IIКабар Альмугера
22 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов случился в третьем туре общего этапа. Только тогда у Мадрида не было Килиана Мбаппе, а Дортмундом руководил другой тренер. А теперь Нури Шахину и его «шмелям» противостояла мощнейшая по именам атака: Мбаппе, Винисиус, Родриго, Беллингем. Хоть немного уравновесить этот атакующий квартет должны были Феде Вальверде и Лука Модрич.

Но не получилось этого сделать. Да, «Реал» владел инициативой, территорией и даже как будто поджимал «Боруссию» первые полчаса, но ровным счётом ничего не создал за это время. Зато как распрямилась пружина «шмелей», все обомлели. Даже в первой атаке, а в очередном прессинге Брандт надавил на Васкеса и заставил того выбить на Гирасси. Серу вместо удара покатил правее, а набежавший Дониэлл Мален попал аккурат под ближнюю штангу – 0:1.

Прошло четыре минуты и тот же Мален на том же фланге обыграл Менди, далее прострелив во вратарскую. А Байно-Гиттенс опередил многострадального Васкеса и пробил в пустой угол с пяти метров – 0:2. Ещё до перерыва «Реал» мог отыгрывать один гол, но каркас ворот сыграл за Дортмунд. Сначала Родриго после вертикального заброса мяч принял и пробил в перекладину, а затем с отскока и после обработки Беллингем влепил туда же!

Вот так звонко завершился первый тайм, принесший результат очень неожиданный, а по игре вполне справедливый. Но какой же «Реал» без камбэка? Да ещё и в Лиге чемпионов. Мадридцы навалились и на исходе часа своего добились. Подача от угла поля не сработала, зато мяч подхватил Мбаппе, сместился к углу вратарской и навесил на Рюдигера, пришедшего на стандарт. Антонио пробил точно под перекладину – 1:2.

Через минуту «Реал» побежал в новую атаку, Мбаппе на себя стянул защитников и вратаря справа, выбили у него мяч аккурат на Винисиуса, которому осталось лишь в касание поразить пустой угол ворот – 2:2. Сначала боковой зажёг офсайд, но на повторах рефери ничего подобного не увидели. Мяч засчитан. А вот дальше пошло тяжелее, теперь Дортмунд застегнулся капитально.

Был ещё удар Мбаппе с дуги штрафной площади – точно по позиции Кобеля, забегал Винисиус, но простреливал неудачно. Казалось уже, что выстоит «Боруссия». Но это «Реал». И это именно Лукас Васкес, который ошибся в обоих голевых эпизодах. После борьбы и прострела Родриго влетел в штрафную площадь справа и что есть силы вколотил под ближнюю крестовину – 3:2.

Следом гвоздь забил и Винисиус. Буквально в следующем эпизоде бразилец накрыл Эмре Джана и побежал через всё поле. Нагнать Винисиуса никто не смог, а спокойно сместился слева к дуге штрафной площади и пробил в угол – 4:2. Окончательный счёт уже в компенсированное время установил тот же Винисиус. После отбора Гюлера и рикошета от защитника вывалился он ударную позицию и смачно зарядил под перекладину – 5:2. Хет-трик Винисиуса!

Фантастическим получился ремейк прошлогоднего финала Лиги чемпионов. По тайму выиграли «Реал» и «Боруссия», но общая победа осталась за Мадридом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд

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Комментарии (2) Все комментарии
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CELTIC FROST
23 Октября 2024 в 00:04
Боруссия Шахина вообще не умеет держать удар. Плюс потенциал состава позволяет Реалу оочень многое в атакующих действиях. Винисиус - к добру ли или наоборот - но с ЗМ, в отличие от целой когорты обделенных этим великих игроков....
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gresnik
23 Октября 2024 в 00:01
HALA MADRID!! ждём субботу и Эль классикой..
Всех с победой!! Вини ЗМ ..это уже 95%
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