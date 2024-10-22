Забил в свои ворота и отразил пенальти: это голкипер «Шахтёра» решил исход матча с «Арсеналом»

«Арсенал» и «Шахтёр» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 3-го тура состоялся 22 октября на стадионе «Эмирейтс».

Донецкий «Шахтёр» в ранге абсолютного аутсайдера прибыл на «Эмирейтс». Букмекеры и эксперты предрекали невероятный разгром украинскому клубу. На бумаге и правда казалось, что «канониры» значительно сильнее. Правда, многих лидеров не было – Сака и Эдегор пропускали мяч из-за травмы, Жоржиньо, Зинченко, Мерино и Стерлинг остались на скамейке запасных.

Однако и без них нашлось кому забивать. Пристрелку вообще начал защитник: Калафьори замкнул подачу Троссара от угла поля, но умудрился с шести метров не попасть в створ. Процент владения «Арсенала» приближался к 75, «Шахтёр» же просто отбивался, перекрывал зоны, ждал конца тайма. Но без пропущенного гола не дождался. Более того, «горняки» забили сами себе.

Мартинелли сместился с левого фланга и пробил в ближний угол – попал в штангу. Ризнык успел дернуться, до мяча не добрался, а тот от штанги срикошетил в спину и отскочил в сетку – 1:0. Обидный автогол. В раздевалку «канониры» должны были забивать и второй гол: к правой штанге пошла подача, Ризнык на выходе ошибся и Жезус скинул мяч на Хаверца. Вот только Кай замешкался и опередил его Матвиенко даже замахнуться не дал.

Был в активе Гаюи Жезуса выход один на один – Ризнык парировал мяч, пущенный в дальний угол. Опасно пробил Мартинелли, оставшийся в одиночестве на углу штрафной площади - тоже спас голкипер, но в целом «Арсенал» атаковал пешеходным темпом. Большого желания для второго гола «канониры» не проявляли, просто контролировали игру и катили её к финальному свистку.

Тут ещё Жезус устал, пришлось выпустить Стерлинга. Потом Калафьори получил повреждение, вместо него вообще вышел юнец Льюис-Скелли. Лучший шанс на спокойную концовку упустил Троссар – специально для него Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной площади и привёз пенальти. Вот только Леандро с «точки» пробил по центру, а Ризнык ногой отвёл угрозу.

Блестяще играл голкипер «Шахтёра», но волею судеб именно его обидный автогол решил исход встречи. «Арсенал» побеждает в эконом-режиме, всё как запланировал Микель Артета.