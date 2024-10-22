«Жирона» убедительно одолела «Слован»

«Жирона» и «Слован» бились за первые очки в Лиге чемпионов.
Классно Арно Данджума с левого края в центр сместился, после чего пробил в дальний угол, а мяч просвистел рядом со стойкой. В конце первого тайма Данджума отдал передачу с левого края в центр на Мигеля Гутьерреса, а тот с линии вратарской сумел переправить мяч в сетку - 1:0.
Во втором тайме Данджума получил мяч, после чего нанес выстрел в дальний угол, мяч прилетел в ногу вратарю. Хуанпе со штрафного Хуанпе классно перекинул «стенку» и направил мяч в левую девятку - 2:0. В концовке пенальти за игру рукой. Выстрелил Кристиан Стуани в левый от себя нижний угол, и кипер потащил в итоге сферу на угловой.
Каталонцы в итоге победили и набрали первые для себя очки в Лиге чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Гутьеррес Мигель42'
|(2:0) Хуанпе Хуан73'
Гассанига Пауло•Франсес Алехандро• 45'Хуанпе Хуан•Крейчи Ладислав II•Мартин Иван24' (Миовски Боян (24') •Гутьеррес Мигель•Мартинес Арнау•Эррера Янхель•Ван де Бек Донни84' (Давид Лопес (84') •Данджума Арно•Стуани Кристиан
Такач Доминик•Байрич Кенан•Кашия Гурам•Виммер Кевин•Блэкмэн Сезар•Шарани Зуберу•Игнатенко Даниил 69'78' (Марчелли Нино (78') •Саввидис Кириакос85' (Гайдош Артур (85') •Барсегян Тигран• 71'Толич Марко 15'86' (Сёке Юлиус (86') •Стрелец Давид85' (Метсоко Иджесси (85')
22 октября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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