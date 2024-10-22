«Жирона» убедительно одолела «Слован»

«Жирона» и «Слован» бились за первые очки в Лиге чемпионов.

Классно Арно Данджума с левого края в центр сместился, после чего пробил в дальний угол, а мяч просвистел рядом со стойкой. В конце первого тайма Данджума отдал передачу с левого края в центр на Мигеля Гутьерреса, а тот с линии вратарской сумел переправить мяч в сетку - 1:0.

Во втором тайме Данджума получил мяч, после чего нанес выстрел в дальний угол, мяч прилетел в ногу вратарю. Хуанпе со штрафного Хуанпе классно перекинул «стенку» и направил мяч в левую девятку - 2:0. В концовке пенальти за игру рукой. Выстрелил Кристиан Стуани в левый от себя нижний угол, и кипер потащил в итоге сферу на угловой.

Каталонцы в итоге победили и набрали первые для себя очки в Лиге чемпионов.