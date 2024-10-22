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Компани ответил, как «Бавария» будет останавливать Ямаля

22 Октября 2024 • 23:48 Комментировать
Барселона
...
Бавария
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Через 21 ч. 58 мин.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о 17-летней звезде «Барселоны» Ламине Ямале.

Встреча каталонцев с мюнхенцами состоится в рамках общего этапа Лиги чемпионов в среду. В преддверии матча журналисты спросили у рулевого немецкого гранда, как тот планирует нейтрализовать юного вингера «сине-гранатовых».

«Мы не хотим останавливать только одного игрока – мы сосредоточены на том, чтобы остановить всю команду соперников.

Это большая удача для «Барселоны»: вскоре после ухода Месси появился игрок, который может быть так полезен. Снимаю шляпу перед «Ла Масией», – заявил на пресс-конференции Компани.

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Бавария Барселона Венсан Компани Ламин Ямаль ещё теги

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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