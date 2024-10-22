«Реал» перевернул матч с «Боруссией», забив дважды за три минуты

Мадридский «Реал» смог исправить ситуацию в поединке Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Команда Карло Анчелотти провалила первый тайм, пропустив от «шмелей» два безответных мяча – отличились Дониэлл Мален и Джейми Бано-Гиттенс, поразившие ворота на 30-й и 34-й минутах. Во второй половине хозяевам поля быстро удалось перевернуть ход встречи: на 60-й минуте Антонио Рюдигер отыграл один мяч после передачи Килиана Мбаппе, а на 63-й Винисиус Жуниор сравнял счёт.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция матча двух финалистов прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.