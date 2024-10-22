Бано-Гиттенс – самый молодой англичанин, забивший «Реалу» в Лиге чемпионов

Вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Бано-Гиттенс отметился забитым голом в ворота мадридского «Реала».

20-летний футболист поразил ворота «сливочных» на 34-й минуте встречи, установив на табло «Сантьяго Бернабеу» счёт 2:0 в пользу гостей. Как отмечает Opta, Бано-Гиттенс стал самым молодым в истории англичанином, забившим «Реалу» в Лиге чемпионов. Прежний рекорд принадлежал Алану Смиту, который огорчил мадридский гранд в марте 2001 года, выступая за «Лидс».

Следить за событиями второго тайма матча «Реала» против «Боруссии» можно на портале LiveResult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.