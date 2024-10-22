«Боруссии» очень легко: Макманаман назвал проблему «Реала»

Бывший футболист мадридского «Реала» Стив Макманаман высказался о трудностях команды в матче с дортмундской «Боруссией».

Дортмундцы забили два безответных мяча на «Сантьяго Бернабеу» в первом тайме. На 30-й минуте отличился Дониэлл Мален, а на 34-й преимущество «шмелей» удвоил Джейми Бано-Гиттенс.

«Боруссии» всё даётся легко, так как у «Реала» нет баланса, – делится мыслями Макманаман, выступая на TNT Sports. – Каждый раз, когда «Боруссия» владела мячом, было ощущение опасности.

Основной функцией Карвахаля была игра в защите – это очень требовалось команде, чтобы размещать всех атакующих звёзд одновременно. Сейчас Карвахаля нет. Если не ошибаюсь, Васкес не является профильным правым защитником. «Реалу» нужно разобраться с этой проблемой – впереди матчи с «Миланом» и «Ливерпулем», – поведал англичанин.