Рейндерс оценил игру «Милана» в матче Лиги чемпионов

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс ответил на вопросы журналистов после победы в Лиге чемпионов над «Брюгге» (3:1).

26-летний футболист дважды поразил ворота гостей из Бельгии, отличившись на 61-й и 71-й минутах. Нидерландец получил награду лучшему игроку встречи.

«Я мечтал о первом голе в Лиге чемпионов, очень ждал этого. Я хотел забить хотя бы один, но забил два – ещё лучше.

В первом тайме мы играли слишком медленно. После перерыва, когда соперник сравнял счёт, мы пришли в себя и смогли перевернуть игру», – приводит TMW слова Рейндерса из послематчевого интервью.

На счету «Милана» три набранных очка после трёх туров общего этапа Лиги чемпионов.