Фонсека – о замене Леау: «Это не наказание»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека ответил на вопрос о решении заменить Рафаэла Леау на 60-й минуте матча Лиги чемпионов против «Брюгге».

Португальский форвард уступил место на поле Самуэлю Чуквуезе при счёте 1:1. Вскоре после этого «россонери» забили дважды – оба раза отличился Тиджани Рейндерс. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«У меня нет никаких проблем с Леау. Его замена – это не наказание, нам просто были нужны Чуквуезе и Окафор. Это должно восприниматься как нормальное явление, в том числе и самим Леау, которому необходимо работать на благо команды, как и всем остальным», – заявил в послематчевом интервью Фонсека.