Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Фонсека – о замене Леау: «Это не наказание»

22 Октября 2024 • 22:46 Комментировать
Милан
3:1
Брюгге

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека ответил на вопрос о решении заменить Рафаэла Леау на 60-й минуте матча Лиги чемпионов против «Брюгге».

Португальский форвард уступил место на поле Самуэлю Чуквуезе при счёте 1:1. Вскоре после этого «россонери» забили дважды – оба раза отличился Тиджани Рейндерс. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«У меня нет никаких проблем с Леау. Его замена – это не наказание, нам просто были нужны Чуквуезе и Окафор. Это должно восприниматься как нормальное явление, в том числе и самим Леау, которому необходимо работать на благо команды, как и всем остальным», – заявил в послематчевом интервью Фонсека.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Рафаэл Леау ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Октября
22:57
Рейндерс оценил игру «Милана» в матче Лиги чемпионов
22:46
Фонсека – о замене Леау: «Это не наказание»
21:46
«Милан» в большинстве дожал «Брюгге»
19:15
«Милан» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:38
«Милан» объявил состав на матч Лиги чемпионов
15:10
Воспитанник «Милана» Рабито: «Рад, что Фонсека не был отправлен в отставку» 1
02:22
Монако - Црвена Звезда: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17
Милан - Брюгге: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Октября
18:52
Бесплатный прогноз и ставка на матч Милан — Брюгге Лиги чемпионов — 22 октября 2024
20 Октября
20:07
Прогноз на точный счёт матча Милан – Брюгге Лиги чемпионов – 22 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак»
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Брюгге Брюгге
3
1
1.53 4.20 5.60
Видео
Окончен
Монако Монако
Црвена Звезда Црвена Звезда
5
1
1.50 4.30 5.80
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Боруссия Д Боруссия Д
5
2
1.47 4.50 6.00
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1
0
1.18 7.00 13.00
Видео
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Болонья Болонья
2
0
1.57 4.20 5.20
Видео
104 мин
Ювентус Ювентус
Штутгарт Штутгарт
0
1
1.74 3.80 4.30
Видео
Окончен
Жирона Жирона
Слован Братислава Слован Братислава
2
0
1.18 7.00 13.00
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
ПСВ ПСВ
1
1
1.51 4.40 5.60
Видео
Окончен
Штурм Грац Штурм Грац
Спортинг Л Спортинг Л
0
2
3.95 3.80 1.80
Видео
23.10.24 в 19:45
Аталанта Аталанта
Селтик Селтик
1.45 4.50 6.40
Видео
23.10.24 в 19:45
Брест Брест
Байер Л Байер Л
4.50 4.00 1.66
Видео
23.10.24 в 22:00
Янг Бойз Янг Бойз
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.70 1.42
Видео
23.10.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Лилль Лилль
1.40 4.50 7.40
Видео
23.10.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Спарта Прага Спарта Прага
1.06 11.00 30.00
Видео
23.10.24 в 22:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.85 1.91
Видео
23.10.24 в 22:00
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.57 4.20 5.20
Видео
23.10.24 в 22:00
Барселона Барселона
Бавария Бавария
2.32 3.80 2.65
Видео
23.10.24 в 22:00
Бенфика Бенфика
Фейеноорд Фейеноорд
1.71 4.00 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
23:53 · Лига чемпионов
«Жирона» убедительно одолела «Слован»
23:48 · Лига чемпионов
Компани ответил, как «Бавария» будет останавливать Ямаля
23:40 · Англия. Премьер-лига
Дуран забил 7-й гол в сезоне, проведя на поле всего 400 минут
23:32 · Лига чемпионов
«Реал» перевернул матч с «Боруссией», забив дважды за три минуты
23:15 · Лига чемпионов
Бано-Гиттенс – самый молодой англичанин, забивший «Реалу» в Лиге чемпионов
23:06 · Лига чемпионов
«Боруссии» очень легко: Макманаман назвал проблему «Реала»
22:57 · Лига чемпионов
Рейндерс оценил игру «Милана» в матче Лиги чемпионов
22:46 · Лига чемпионов
Фонсека – о замене Леау: «Это не наказание»
22:07 · Франция. Лига 1
«Монако» впервые за 20 лет удалось забить 5 голов в матче еврокубка
21:57 · Лига чемпионов
Анчелотти объяснил отсутствие в старте «Реала» Камавинга и Тчуамени
21:48 · Италия. Серия А
16-летний Камарда из «Милана» установил два рекорда в Лиге чемпионов
21:46 · Лига чемпионов
«Милан» в большинстве дожал «Брюгге»
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 28
21:30 · Лига чемпионов
«Арсенал» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
21:30 · Лига чемпионов
«Ювентус» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 2
21:30 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
21:13 · Лига чемпионов
Консейсау и Влахович – в старте «Ювентуса» на игру со «Штутгартом»
21:03 · Лига чемпионов
Сафонов не попал в основу «ПСЖ» на матч с ПСВ
21:02 · Лига чемпионов
Жезус и Хаверц - в старте «Арсенала» на матч с «Шахтёром»
20:42 · Лига чемпионов
Мбаппе, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч с «Боруссией»
19:15 · Лига чемпионов
«Монако» - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
19:15 · Лига чемпионов
«Милан» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:44 · Лига чемпионов
Головин не попал в основу «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой»
18:38 · Лига чемпионов
«Милан» объявил состав на матч Лиги чемпионов
Все новости