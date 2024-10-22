Анчелотти объяснил отсутствие в старте «Реала» Камавинга и Тчуамени

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выборе состава на матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Финалисты прошлого розыгрыша сойдутся в матче третьего тура общего этапа турнира. В стартовом составе «сливочных» не нашлось места ни для Эдуардо Камавинга, ни для Орельена Тчуамени, о чём журналисты спросили у рулевого.

«Камавинга и Тчуамени? Я не хочу перегружать игроков. Тчуамени провёл два полных матча за сборную Франции во время международной паузы», – приводит Madrid Xtra слова из предматчевого интервью Анчелотти.

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