Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Анчелотти объяснил отсутствие в старте «Реала» Камавинга и Тчуамени

22 Октября 2024 • 21:57 Комментировать
Реал Мадрид
0:0
Боруссия Д
1 1.45 X 5.30 2 6.60
1-й тайм

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выборе состава на матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Финалисты прошлого розыгрыша сойдутся в матче третьего тура общего этапа турнира. В стартовом составе «сливочных» не нашлось места ни для Эдуардо Камавинга, ни для Орельена Тчуамени, о чём журналисты спросили у рулевого.

«Камавинга и Тчуамени? Я не хочу перегружать игроков. Тчуамени провёл два полных матча за сборную Франции во время международной паузы», – приводит Madrid Xtra слова из предматчевого интервью Анчелотти. 

Следить за ходом встречи можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга Орельен Тчуамени ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Октября
21:57
Анчелотти объяснил отсутствие в старте «Реала» Камавинга и Тчуамени
20:42
Мбаппе, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч с «Боруссией»
12:05
Ставка и прогноз на матч Реал — Боруссия Лиги чемпионов — 22 октября 2024
10:30
«Реал» – «Боруссия» Дортмунд: Ожидаемые стартовые составы на ремейк финала Лиги чемпионов
02:28
Реал - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
21 Октября
21:33
Ставка и прогноз на матч Реал — Боруссия Лиги чемпионов — 22 октября 2024
20:06
«Реал» может потерять важного игрока перед Лигой чемпионов
18:10
Анчелотти высказался о Модриче
17:54
«Реал» не готов на 100% - Анчелотти
17:48
Анчелотти оценил «Боруссию»
17:43
Анчелотти ответил, есть ли у него шпионы
17:37
Анчелотти ответил, что нужно улучшить «Реалу»
17:32
Куртуа высказался о конкуренции с Луниным
17:25
Анчелотти озвучил важное требование к Мбаппе
17:21
Анчелотти высказался об игре Беллингема в «Реале»
13:33
«Боруссия» боится слежки на стадионе «Реала» - принято необычное решение
20 Октября
23:15
Прогноз на точный счёт матча Реал – Боруссия Дортмунд Лиги чемпионов – 22 октября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону»
«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе Стипиди: «Не вижу в Барко ничего суперского, при Романцеве такого бы не было»
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Брюгге Брюгге
3
1
1.53 4.20 5.60
Видео
Окончен
Монако Монако
Црвена Звезда Црвена Звезда
5
1
1.50 4.30 5.80
Видео
27 мин
Реал Мадрид Реал Мадрид
Боруссия Д Боруссия Д
0
0
1.47 4.50 6.00
Видео
27 мин
Арсенал Арсенал
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
0
0
1.18 7.00 13.00
Видео
27 мин
Астон Вилла Астон Вилла
Болонья Болонья
0
0
1.57 4.20 5.20
Видео
27 мин
Ювентус Ювентус
Штутгарт Штутгарт
0
0
1.74 3.80 4.30
Видео
27 мин
Жирона Жирона
Слован Братислава Слован Братислава
0
0
1.18 7.00 13.00
Видео
27 мин
ПСЖ ПСЖ
ПСВ ПСВ
0
0
1.51 4.40 5.60
Видео
27 мин
Штурм Грац Штурм Грац
Спортинг Л Спортинг Л
0
1
3.95 3.80 1.80
Видео
23.10.24 в 19:45
Аталанта Аталанта
Селтик Селтик
1.45 4.50 6.40
Видео
23.10.24 в 19:45
Брест Брест
Байер Л Байер Л
4.50 4.00 1.66
Видео
23.10.24 в 22:00
Янг Бойз Янг Бойз
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.70 1.42
Видео
23.10.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Лилль Лилль
1.40 4.50 7.40
Видео
23.10.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Спарта Прага Спарта Прага
1.06 11.00 30.00
Видео
23.10.24 в 22:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.85 1.91
Видео
23.10.24 в 22:00
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.57 4.20 5.20
Видео
23.10.24 в 22:00
Барселона Барселона
Бавария Бавария
2.32 3.80 2.65
Видео
23.10.24 в 22:00
Бенфика Бенфика
Фейеноорд Фейеноорд
1.71 4.00 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
22:07 · Франция. Лига 1
«Монако» впервые за 20 лет удалось забить 5 голов в матче еврокубка
21:57 · Лига чемпионов
Анчелотти объяснил отсутствие в старте «Реала» Камавинга и Тчуамени
21:48 · Италия. Серия А
16-летний Камарда из «Милана» установил два рекорда в Лиге чемпионов
21:46 · Лига чемпионов
«Милан» в большинстве дожал «Брюгге»
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Арсенал» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Ювентус» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:13 · Лига чемпионов
Консейсау и Влахович – в старте «Ювентуса» на игру со «Штутгартом»
21:03 · Лига чемпионов
Сафонов не попал в основу «ПСЖ» на матч с ПСВ
21:02 · Лига чемпионов
Жезус и Хаверц - в старте «Арсенала» на матч с «Шахтёром»
20:42 · Лига чемпионов
Мбаппе, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч с «Боруссией»
19:15 · Лига чемпионов
«Монако» - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
19:15 · Лига чемпионов
«Милан» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:44 · Лига чемпионов
Головин не попал в основу «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой»
18:38 · Лига чемпионов
«Милан» объявил состав на матч Лиги чемпионов
18:17 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Сити»
17:50 · Лига чемпионов
Гвардиола оценил «Спарту»
17:45 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне: «Ему уже на 22»
17:25 · Лига чемпионов
Гвардиола назвал промежуточную цель «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
15:10 · Лига чемпионов
Воспитанник «Милана» Рабито: «Рад, что Фонсека не был отправлен в отставку» 1 эксклюзив
13:18 · Лига чемпионов
«ПСЖ» включил Сафонова в заявку на матч Лиги чемпионов
08:49 · Лига чемпионов
Тренер «Арсенала» Артета: «Я сочувствую «Шахтёру»
21 Октября
20:06 · Лига чемпионов
«Реал» может потерять важного игрока перед Лигой чемпионов
Все новости