«Милан» в большинстве дожал «Брюгге»

«Милан» с «Брюгге» провели матч третьего тура Лиги чемпионов. В первой трети бельгийцы выглядели очень неплохо, но в итоге ничего не добились.

В дебюте две атаки гостей. Отличным пасом вывел Чемсдин Талби в штрафную соперника Христоса Цолиса, который низом пробил в ближний угол, но ногой отбил в сторону вратарь. Продавил соперника по центру Ферран Ютгла и отдал поперек на Цолиса, который пробил точно под перекладину, но в прыжке спас свою команду голкипер. Сместился с левого фланга в штрафную Рафаэл Леау и покатил поперек на Кристиана Пулишича, который пробил в касание, но мяч отбил кипер ногами в сторону. Продавил соперника по центру Ютгла и отдал поперек на Цолиса, который пробил низом в касание, но мяч в падении смог отбить на фланг вратарь. На 34-й минуте красиво закрутил Пулишич прямым ударом со штрафного точно в сетку, футболисты у ворот помешали среагировать голкиперу - 1:0. Тут же в центре поля столкнулись Рафаэль Онедика и Тиджани Рейндерс, при помощи ВАРа игрок «Брюгге» был удален.

В начале второго тайма зацепился за мяч Цолис перед чужой штрафной и скинул поперек на Кириани Саббе, который в касание пробил с ходу точно в дальний нижний угол, без шансов для голкипера - 1:1. Мгновенный ответ - прорывался Ноа Окафор по флангу и выдал пас в центр точно на Рейндерса, который в касание пробил точно в нижний угол, под опорной ногой кипера - 2:1. С угла поля Тео Эрнандес навесил на ближнюю штангу, где пробил в касание Рейндерс, но на этот раз гостей от гола выручила перекладина. Протащил мяч по флангу Саму Чуквуэзе и низом прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, куда вбежал Рейндерс и с ходу пробил точно в нижний угол ворот - 3:1. С левого фланга навесил Эрнандес в центр штрафной, где оторвался от опеки соперника Франческо Камарда и головой вколотил точно под перекладину, но дебютный гол вундеркинда отменен - вне игры.

После трёх туров у «Милана» и «Брюгге» по три очка.