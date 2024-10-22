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Шедевр Синго, штанга Головина, победа «Монако»: Александр отыграл тайм и поучаствовал в разгроме «Црвены Звезды»

22 Октября 2024 • 21:44 Комментировать
Монако
5:1
Црвена Звезда
окончен

«Монако» и «Црвена Звезда» сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 3-го тура состоялся 22 октября на стадионе «Луи II».

Протокол игры  
Монако5:1Црвена Звезда
(1:0) Минамино Такуми20'  
  27'Ндиайе Чериф (1:1)
(2:1) Эмболо Брель45'  
(3:1) Синго Вилфред54'  
(4:1) Минамино Такуми70'  
(5:1) Аклиуш Магнес  
Маецки РадославВандерсон VСинго ВилфредКерер Тило  26'Кайо Энрике 77' (Иленикена Джордж ( 77') Закария Денис 86' (Матазо Элио ( 86') Камара Ламин 77' (Магасса Сунгуту ( 77') Аклиуш МагнесМинамино ТакумиБен-Сегир Элисс 46' (Головин Александр ( 46') Эмболо Брель 77' (Дьятта Крепен ( 77')
Запасные: Буабр СаймонМишель ЛюкаУаттара КассумКён ФилиппМависса КристианТезе ДжорданЛьенар Янн
Илич МаркоСоль Ен УСпайич УрошДжига НассерМвумпа Силас 60' (Родич Милан ( 60') Олайинка ПитерЭлшник Тими МаксКрунич Раде 60' (Илич Лука ( 60') Максимович Андрия  45' 74' (Катай Александар ( 74') Ндиайе Чериф 75' (Гелор Конга ( 75') Дуарте Бруно 7' (Далсью ( 7')
Запасные: Гутеша ИванМилсонДрашкич ВукРадоньич НеманьяЛекович Стефан
22 октября. Стадион "Луи II".
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Александр Головин и его «Монако» начали Лигу чемпионов отлично. В первом туре обыграли «Барселону», во втором забрали ничью в Загребе. Третий игровой день тоже предвещал хороший результат, в соперниках «Црвена Звезда», которая как раз буксует в еврокубках. У сербов два поражения за два первых матча с разницей мячей 1:6. Третье поражение «ожидалось» в Монако.

Стартовый состав удивил: Головин остался в запасе. Зато были Эмболо и Бен Сегир, которые умно откликнулись на кросс Вандерсона. Первый мяч пропустил и отвлёк внимание, а второй пробил из убойной позиции, но не попал в створ. «Црвена Звезда» ответила угловым ударом: подачу Эльшника замкнул Олайинка. Получилось точно по позиции голкипера. «Монако» же затаился перед броском, «стрельнув» в середине первого тайма.

В быстрой атаке провалилась оборона «Црвены», справа убежал Синго и своевременно отдал в центр, а там совсем один оказался Минамино. Такуми развернулся, осмотрелся и метров с 10 неотразимо пробил – 1:0. Всего семь минут сербам потребовалось для ответного гола. Синго ошибся, Ндиайе мячом завладел и на замахе убрал Керера, а Тило в падении зацепил форварда.

Жёлтая карточка защитнику и пенальти, который был реализован пострадавшим. Практически по центру пробил Ндиайе с «точки» - 1:1. Однако ещё до перерыва, на четвёртой (!) добавленной минуте хозяева восстановили статус-кво. Эмболо с линии штрафной площади пытался прострелить на Минамино, но после рикошета от Спайича мяч к нему же вернулся. Теперь уже Брель пробил, отправив мяч точно в угол – 2:1.

Ну а во втором тайме появился Александр Головин, и «Монако» уже устроило разгром сопернику. А третий гол хозяев вообще получился шедевральным. После передачи Керера Синго решился на удар с 30 метров и положил мяч точно в «девятку» - 3:1. Затем забил Эмболо, который после кросса Аклиуша за две попытки переиграл голкипера, но в момент второго удара подыграл себе рукой.

Четвёртый легитимный гол «Монако» тоже случился. Аклиуш протолкнул мяч в штрафную площадь, Эмболо на паузе усадил Спаийча и прострели на Минамино, которому оставалось только попасть – 4:1. Мог забивать свой гол и Александр Головин: с левого фланга он сместился к центру, закрутил в дальний угол, но попал в штангу.

Однако пятый гол не миновал «Црвену Звезду». На последних секундах матча Аклиуш с передачи Минамино ворвался в штрафную площадь справа и установил окончательный счёт - 5:1. Разгромная победа хозяев!

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Црвена Звезда

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