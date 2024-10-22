Консейсау и Влахович – в старте «Ювентуса» на игру со «Штутгартом»

Вечером вторника в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА «Ювентусу» в Турине предстоит принять дома «Штутгарт». За час до игры «бьянконери» огласили свой стартовый состав на поединок. Он выглядит следующим образом:

Перин, Кабаль, Данило Луис, Калюлю, Савона, Фаджоли, Йылдыз, Дуглас Соарес, Маккенни, Консейсау, Влахович.

Напомним, что «Юве» обыграл своих соперников в первых двух турах Лиги чемпионов. Сначала в Италии был обыгран ПСВ, а в туре втором – «РБ Лейпциг». У туринцев Тьяго Мотты в итоге шесть очков.

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