Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Консейсау и Влахович – в старте «Ювентуса» на игру со «Штутгартом»

22 Октября 2024 • 21:13 Комментировать
Ювентус
...
Штутгарт
Через 0 ч. -1 мин.

Вечером вторника в рамках третьего тура Лиги чемпионов УЕФА «Ювентусу» в Турине предстоит принять дома «Штутгарт». За час до игры «бьянконери» огласили свой стартовый состав на поединок. Он выглядит следующим образом:

Перин, Кабаль, Данило Луис, Калюлю, Савона, Фаджоли, Йылдыз, Дуглас Соарес, Маккенни, Консейсау, Влахович.

Напомним, что «Юве» обыграл своих соперников в первых двух турах Лиги чемпионов. Сначала в Италии был обыгран ПСВ, а в туре втором – «РБ Лейпциг». У туринцев Тьяго Мотты в итоге шесть очков.

Все текстовые трансляции матчей вечера в Лиге чемпионов проводит наш портал.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

Новости по матчу

Сегодня, 22 Октября
21:30
«Ювентус» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:13
Консейсау и Влахович – в старте «Ювентуса» на игру со «Штутгартом»
21 Октября
21:57
Прогноз и ставка на матч Ювентус — Штутгарт Лиги чемпионов — 22 октября 2024
20 Октября
21:25
Прогноз на точный счёт матча Ювентус – Штутгарт Лиги чемпионов – 22 октября 2024
10 Октября
06:57
Дзамбротта: «Ювентус» скажет своё слово в Лиге чемпионов»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС ШТУТГАРТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Анчелотти отреагировал на конфликт Беллингема с Винисиусом Две звезды «Реала» могут уйти в «Ливерпуль» Радимов - об игроке «Спартака»: «С ним всё понятно, везите следующего» Титов высказался о крупном поражении «Спартака» Левандовски стал третьим бомбардиром европейских топ-лиг в истории – выше только Месси и Роналду Месси и Суарес помогли «Интер Майами» установить рекорд МЛС по набранным очкам Ривалдо назвал точный счёт предстоящего «эль класико» Руслан Нигматуллин оценил возможное назначение Тихонова в «Спартак» «Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону»
«Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Звезду «Реала» Мбаппе могут посадить на шесть лет в тюрьму Месси: «Я выступлю на следующем чемпионате мира» У Мбаппе проблемы с алкоголем «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Хет-трик Григоренко: СКА поиздевался над «Витязем» в матче КХЛ Бывший главный тренер сборной России ответил на вопрос, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ «Спартак», выигрывая по ходу матча 3:0, проиграл в овертайме «Адмиралу» в КХЛ Рыбин рассказал, какому клубу НХЛ нужно подписать российского вратаря Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Брюгге Брюгге
3
1
1.53 4.20 5.60
Видео
Окончен
Монако Монако
Црвена Звезда Црвена Звезда
5
1
1.50 4.30 5.80
Видео
22.10.24 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Боруссия Д Боруссия Д
1.47 4.50 6.00
Видео
22.10.24 в 22:00
Арсенал Арсенал
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
1.18 7.00 13.00
Видео
22.10.24 в 22:00
Астон Вилла Астон Вилла
Болонья Болонья
1.57 4.20 5.20
Видео
22.10.24 в 22:00
Ювентус Ювентус
Штутгарт Штутгарт
1.74 3.80 4.30
Видео
22.10.24 в 22:00
Жирона Жирона
Слован Братислава Слован Братислава
1.18 7.00 13.00
Видео
22.10.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
ПСВ ПСВ
1.51 4.40 5.60
Видео
22.10.24 в 22:00
Штурм Грац Штурм Грац
Спортинг Л Спортинг Л
3.95 3.80 1.80
Видео
23.10.24 в 19:45
Аталанта Аталанта
Селтик Селтик
1.45 4.50 6.40
Видео
23.10.24 в 19:45
Брест Брест
Байер Л Байер Л
4.50 4.00 1.66
Видео
23.10.24 в 22:00
Янг Бойз Янг Бойз
Интер Милан Интер Милан
6.40 4.70 1.42
Видео
23.10.24 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Лилль Лилль
1.40 4.50 7.40
Видео
23.10.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Спарта Прага Спарта Прага
1.06 11.00 30.00
Видео
23.10.24 в 22:00
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Ливерпуль Ливерпуль
3.45 3.85 1.91
Видео
23.10.24 в 22:00
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.57 4.20 5.20
Видео
23.10.24 в 22:00
Барселона Барселона
Бавария Бавария
2.32 3.80 2.65
Видео
23.10.24 в 22:00
Бенфика Бенфика
Фейеноорд Фейеноорд
1.71 4.00 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Октября
21:57 · Лига чемпионов
Анчелотти объяснил отсутствие в старте «Реала» Камавинга и Тчуамени
21:48 · Италия. Серия А
16-летний Камарда из «Милана» установил два рекорда в Лиге чемпионов
21:46 · Лига чемпионов
«Милан» в большинстве дожал «Брюгге»
21:30 · Лига чемпионов
«Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Арсенал» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Ювентус» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«ПСЖ» - ПСВ: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:30 · Лига чемпионов
«Астон Вилла» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:13 · Лига чемпионов
Консейсау и Влахович – в старте «Ювентуса» на игру со «Штутгартом»
21:03 · Лига чемпионов
Сафонов не попал в основу «ПСЖ» на матч с ПСВ
21:02 · Лига чемпионов
Жезус и Хаверц - в старте «Арсенала» на матч с «Шахтёром»
20:42 · Лига чемпионов
Мбаппе, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч с «Боруссией»
19:15 · Лига чемпионов
«Монако» - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
19:15 · Лига чемпионов
«Милан» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
18:44 · Лига чемпионов
Головин не попал в основу «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой»
18:38 · Лига чемпионов
«Милан» объявил состав на матч Лиги чемпионов
18:17 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Сити»
17:50 · Лига чемпионов
Гвардиола оценил «Спарту»
17:45 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне: «Ему уже на 22»
17:25 · Лига чемпионов
Гвардиола назвал промежуточную цель «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
15:10 · Лига чемпионов
Воспитанник «Милана» Рабито: «Рад, что Фонсека не был отправлен в отставку» 1 эксклюзив
13:18 · Лига чемпионов
«ПСЖ» включил Сафонова в заявку на матч Лиги чемпионов
08:49 · Лига чемпионов
Тренер «Арсенала» Артета: «Я сочувствую «Шахтёру»
21 Октября
20:06 · Лига чемпионов
«Реал» может потерять важного игрока перед Лигой чемпионов
20:01 · Лига чемпионов
«Ты нам должен»: Лапорта обратился к Флику, вспомнив о поражении 2:8 от «Баварии»
Все новости