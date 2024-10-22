Сафонов не попал в основу «ПСЖ» на матч с ПСВ

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» будет принимать ПСВ. Рулевой парижан Луис Энрике принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Заир-Эмери, Руис, Дембеле, Баркола, Ли Кан Ин.

Российский голкипер Матвей Сафонов начнёт игру на скамейке для запасных. В «ПСЖ» россиянин перебрался в летнее трансферное окно из «Краснодара». В прессе писали о том, что сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Матч между «ПСЖ» и ПСВ стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.