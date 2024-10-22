Жезус и Хаверц - в старте «Арсенала» на матч с «Шахтёром»

В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Арсенал» на своем поле примет украинский «Шахтёр». Тренерские штабы огласили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Райс, Парти, Троссар, Мартинелли, Жезус, Хаверц.

«Шахтёр»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Перейра, Зубков, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Эгиналдо, Сикан.

«Канониры» с четырьмя баллами занимают 11-ю позицию в таблице, а украинцы (1) находятся на 25-м месте.

Матч стартует в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.