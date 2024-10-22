Мбаппе, Винисиус и Модрич – в основе «Реала» на матч с «Боруссией»

Во вторник вечером «Реал» будет принимать дортмундскую «Боруссию» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Куртуа, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Модрич, Беллингем, Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор, Мбаппе.

Матч между «Реалом» и «Боруссией» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух сыгранных туров Лиги чемпионов «Реал» имеет три зачётных балла в своём кармане.