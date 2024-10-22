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Головин не попал в основу «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой»

22 Октября 2024 • 18:44 Комментировать
Монако
...
Црвена Звезда
1 1.37 X 5.40 2 8.00
Через 0 ч. 3 мин.

Во вторник вечером «Монако» проведёт домашний матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды». Рулевой монегасков Ади Хюттер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Маецки, Вандерсон, Синго, Керер, Кайо Энрике, Закария, Камара, Аклиуш, Бен-Сегир, Минамино, Эмболо.

Российский полузащитник Александр Головин оказался в числе игроков, которые начнут матч на скамейке запасных.

Матч между «Монако» и «Црвеной Звездой» начнётся в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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МОНАКО ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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