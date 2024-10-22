«Милан» объявил состав на матч Лиги чемпионов

Во вторник вечером «Милан» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов будет принимать «Брюгге». Главный тренер «россонери» Паулу Фонсека принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Эмерсон, Габбиа, Томори, Тео Эрнандес, Лофтус-Чик, Фофана, Рейндерс, Пулишич, Леау, Мората.

Матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Брюгге» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» имеет ноль в графе набранных очков. Команда Фонсеки в двух прошедших турах проигрывала «Ливерпулю» и «Байеру».