Гвардиола высказался о кадровой ситуации в «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу кадровой ситуации в команде.
«Мы бы предпочли, чтобы все футболисты были в строю. Сейчас у нас отсутствуют четыре важных футболиста: Кевин [де Брёйне], Кайл [Уокер], Родри и Оскар [Бобб]. Двое из них, надеюсь, скоро вернутся. Оскар, думаю, будет готов в январе или феврале. Родри нам очень не хватает, хотя у других клубов по всему миру есть схожие проблемы», - сказал Гвардиола на вторничной пресс-конференции.
В среду вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Спарты».
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