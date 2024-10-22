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Гвардиола оценил «Спарту»

22 Октября 2024 • 17:50 Комментировать
Манчестер Сити
...
Спарта Прага
1 1.08 X 12.50 2 40.00
23.10 22:00

Хосеп Гвардиола готовит «Манчестер Сити» к домашнему матчу Лиги чемпионов против пражской «Спарты». Испанский специалист дал комментарий по поводу ближайшего соперника.

«Мы в Лиге чемпионов будем играть против «Спарты», у которой сейчас столько же очков, сколько и у нас. Они создавали много проблем своим соперникам. Я не знал о «Спарте» до последних двух дней, когда начал следить за ними. У меня сложилось хорошее впечатление», - сказал Гвардиола журналистам.

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спартой» пройдёт в среду, 23 октября. Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

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