Гвардиола высказался о состоянии де Брёйне: «Ему уже на 22»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии полузащитника Кевина де Брёйне. По словам испанского специалиста, бельгийский футболист ещё не готов к возвращению на поле.

«Это не большая проблема, но Кевин не чувствует себя в полной мере хорошо. Кевину уже не 22 года. Чтобы показывать свой футбол, он должен находиться в полной форме. Свой невероятный потенциал он не сможет раскрывать, когда не чувствует себя комфортно. Кевин сказал: «Я плохо себя чувствую». Если так, то он не должен торопиться», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В настоящий момент «Манчестер Сити» готовится к матчу Лиги чемпионов против «Спарты».