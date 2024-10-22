Гвардиола назвал промежуточную цель «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу выступлений в Лиге чемпионов.

«В Лиге чемпионов более 30 команд, и только восемь из них пройдут напрямую в 1/8 финала. Поэтому я почти уверен, что напрямую дальше пройдут самые лучшие, топовые команды. Нам важно выигрывать домашние матчи, иначе будет сложно завершить общий этап в восьмёрке сильнейших. Это та цель, которую мы хотим достичь», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В среду, 23 октября, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против пражской «Спарты». Игра стартует в 22:00 по московскому времени.