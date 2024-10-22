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Воспитанник «Милана» Рабито: «Рад, что Фонсека не был отправлен в отставку» эксклюзив

22 Октября 2024 • 15:10 Комментировать (1)
Милан
...
Брюгге
1 1.45 X 4.70 2 7.40
Через 2 ч. 3 мин.

Воспитанник «Милана» Андреа Рабито дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу результатов команды в нынешнем сезоне.

«Я рад, что Фонсека не был отправлен в отставку. Был убеждён, что ему нужно время, и матч с «Удинезе» доказал это. В сложной ситуации с удалением «Милан» смог победить. Теперь очень важно победить сегодня «Брюгге» и улучшить ситуацию в Лиге чемпионов», - сказал Рабито.

Матч между «Миланом» и «Брюгге» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Паулу Фонсека Андреа Рабито ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
22 Октября 2024 в 15:52
С Удинизе Милан тупо отскочил!
Ну не сейчас, так через 5-6 матчей уволят!
Пока Пулишич делает результат, но это не надолго!
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