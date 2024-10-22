Воспитанник «Милана» Андреа Рабито дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу результатов команды в нынешнем сезоне.

«Я рад, что Фонсека не был отправлен в отставку. Был убеждён, что ему нужно время, и матч с «Удинезе» доказал это. В сложной ситуации с удалением «Милан» смог победить. Теперь очень важно победить сегодня «Брюгге» и улучшить ситуацию в Лиге чемпионов», - сказал Рабито.

Матч между «Миланом» и «Брюгге» стартует в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.