Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса»

Специалисты из GiveMeSport составили рейтинг лучших команд в истории спорта. Первую позицию в этом рейтинге заняла бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкиз» образца 1949-1954 годов. На второй строчке оказалась футбольная «Барселона» 2008-2011 годов. В этот период команду тренировал Хосеп Гвардиола.

Если вынести за скобки другие виды спорта и оставить только футбол, то «Барселона» Гвардиолы располагается на первой позиции. Второй идёт сборная Бразилии 1970 года, ставшая чемпионом мира с Пеле в составе.

Тройку лучших футбольных команд замыкает «Аякс» 1969-1972 годов. Четвёртое место у «Реала» образца 1955-1960 годов.