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Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса»

22 Октября 2024 • 13:49 Комментировать (5)

Специалисты из GiveMeSport составили рейтинг лучших команд в истории спорта. Первую позицию в этом рейтинге заняла бейсбольная команда «Нью-Йорк Янкиз» образца 1949-1954 годов. На второй строчке оказалась футбольная «Барселона» 2008-2011 годов. В этот период команду тренировал Хосеп Гвардиола.

Если вынести за скобки другие виды спорта и оставить только футбол, то «Барселона» Гвардиолы располагается на первой позиции. Второй идёт сборная Бразилии 1970 года, ставшая чемпионом мира с Пеле в составе.

Тройку лучших футбольных команд замыкает «Аякс» 1969-1972 годов. Четвёртое место у «Реала» образца 1955-1960 годов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (5) Все комментарии
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Misha_football
22 Октября 2024 в 14:59
Всё плюс минус более или менее ровно, этот рейтинг не поймут люди далекие от спорта...
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Alex1972
22 Октября 2024 в 14:48
Интер Майами.. ☝️.. 🤭
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snk6565
22 Октября 2024 в 14:09
Что за ересь на уровне ОБС???...хватит печатать всякую ерунду (чтобы не сказать грубее)
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zidane32
22 Октября 2024 в 13:54
Интересно, что сборная СССР вошла в топ-10. Могут же без политики, когда захотят. Побольше бы такого
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zidane32
22 Октября 2024 в 13:55
Правда, я, так понимаю, это не футбол, а хоккей и там можно было бы и в топ-5, как минимум, но всё же
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