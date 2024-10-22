«ПСЖ» включил Сафонова в заявку на матч Лиги чемпионов

Тренерский штаб французского «ПСЖ» определился с заявкой команды на предстоящий поединок третьего тура Лиги чемпионов УЕФА против нидерландского ПСВ.

Стоит отметить, что в список был включен российский голкипер Матвей Сафонов, пополнивший ряды парижского гранда в летнее трансферное окно. Его трансфер обошелся парижанам в 20 миллионов евро. Игрок заключил с «ПСЖ» долгосрочный трудовой договор до середины 2029-го.

Напомним, что встреча группового этапа состоится на стадионе в Париже сегодня, 22 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.