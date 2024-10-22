Тренер «Арсенала» Артета: «Я сочувствую «Шахтёру»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался касательно предстоящего поединка против украинского «Шахтёра» в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Сочувствую нашему сопернику, ведь они оказались в тяжелой ситуации. Футбол не может быть главной вещью в жизни, тем более если сравнить с положением, в котором находится «Шахтёр». Но они используют футбол со многими позитивными вещами, которые оживляют. Спорт приносит радость людям», - передает слова испанского наставника пресс-служба «канониров».
Матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Шахтёром» состоится во вторник, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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