Тренер «Арсенала» Артета: «Я сочувствую «Шахтёру»

«Сочувствую нашему сопернику, ведь они оказались в тяжелой ситуации. Футбол не может быть главной вещью в жизни, тем более если сравнить с положением, в котором находится «Шахтёр». Но они используют футбол со многими позитивными вещами, которые оживляют. Спорт приносит радость людям», - передает слова испанского наставника пресс-служба «канониров».