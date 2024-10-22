«Реал» – «Боруссия» Дортмунд: Ожидаемые стартовые составы на ремейк финала Лиги чемпионов

В третьем туре общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» дома сразится с дортмундской «Боруссией». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд.

«Реал»: Куртуа (вр), Менди, Рюдигер, Милитао, Васкес, Беллингем, Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго.

«Боруссия» Дортмунд: Кобель (вр), Бенсебаини, Шлоттербек, Антон, Рюэрсон, Забитцер, Джан, Байно-Гиттенс, Брандт, Мален, Гирасси.

В стане мадридского «Реала» травмированы защитники Давид Алаба и Дани Карвахаль. Что касается полузащитника Браима Диаса, то возможно, что он выйдет на замену на небольшое время.

В лазарете дортмундской «Боруссии» пребывают защитник Ян Коуту, полузащитник Джованни Рейна, вингер Юлиен Дюранвилль и нападающий Карим Адейеми.

Во втором туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» проиграл в гостях «Лиллю» (0:1), а «Боруссия» в Дортмунде нанесла сокрушительное поражение «Селтику» (7:1). У «сливочных» три очка, у «шмелей» – шесть.

На минувших выходных «Реал» в чемпионате Испании одолел «Сельту» (2:1), а «Боруссия» в чемпионате Германии с таким же счётом выиграла у «Санкт-Паули».

«Реал» и «Боруссия» играли в финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. Тогда «галактикос» одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

Матч «Реал» – «Боруссия» Дортмунд в общем этапе текущего сезона ЛЧ состоится сегодня, 22 октября, на «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 22 часа. Прямая текстовая трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов