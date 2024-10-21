«Реал» может потерять важного игрока перед Лигой чемпионов

Во вторник вечером «Реал» проведёт домашний матч против дортмундской «Боруссии» в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти может остаться без важного игрока – без полузащитника Орельена Тчуамени.

Как сообщает El Chiringuito TV, ссылаясь на журналиста Эду Агирре, Тчуамени досрочно завершил тренировку «Реала» в понедельник. Дело может быть в мышечной травме французского полузащитника.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдёт во вторник, 22 октября. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Сантьяго Бернабеу» услышат в 22:00 по московскому времени.