«Ты нам должен»: Лапорта обратился к Флику, вспомнив о поражении 2:8 от «Баварии»

В среду «Барселона» и «Бавария» проведут матч в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. В 2020 году команды пересекались в плей-офф турнира, и тогда «Бавария» разгромила «Барселону» со счётом 8:2. Тренером мюнхенцев тогда был Ханс-Дитер Флик, который сейчас тренирует каталонцев.

Как сообщает AS, перед игрой против «Баварии» президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил о том крупном поражении.

«Ты нам должен. Было бы здорово выиграть крупнее, но любая победа будет нормальным результатом», - сказал Лапорта Флику, по данным источника.

Матч между «Барселоной» и «Баварией» стартует 23 октября в 22:00 по московскому времени.