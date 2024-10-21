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Артета высказался о состоянии Эдегора, Саки и Тимбера

21 Октября 2024 • 19:08 Комментировать
Арсенал
...
Шахтёр Донецк
22.10 22:00

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу кадровой ситуации в лондонской команде.

«Сака и Эдегор стали ближе к возвращению в строй. Они оба хорошо прогрессируют. Мартин всё ещё не в форме. Что касается Букайо, то мы посмотрим, как он будет чувствовать себя после тренировки. Сможет ли Тимбер сыграть против «Шахтёра»? Посмотрим, как он справится с работой в общей группе. Это была мышечная травма», - сказал Артета журналистам.

Во вторник, 22 октября, «Арсенал» будет принимать «Шахтёр» в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Мартин Эдегор Букайо Сака Юррьен Тимбер ещё теги

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