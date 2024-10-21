Энрике оценил игру «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о выступлении команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, в первом туре «ПСЖ» с трудом одолел «Жирону» (1:0), а после проиграл «Арсеналу» (0:2).

«Считаю, что «ПСЖ» хорошо сыграл с «Жироной». С «Арсеналом» у нас получилось не все, но в целом я доволен игрой команды в сезоне. В тех местах, где вы видите сомнения, я вижу потенциал», — заявил Энрике журналистам.

После двух туров «ПСЖ» занимает 18-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав три очка.

Завтра, 22 октября, парижане примут ПСВ в рамках третьего тура ЛЧ. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.