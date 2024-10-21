Анчелотти высказался о Модриче

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции высказался о полузащитнике Луке Модриче.
«Выйдет ли завтра Модрич в стартовом составе? Я не буду отвечать на этот вопрос, но могу сказать, что Модрич – уникальный футболист не только для нашей команды, но и для футбола в целом. У него огромный опыт, и он по-прежнему обладает уникальными качествами во владении мячом, в выборе позиции… Он нам очень помогает. Надеюсь, завтра он поможет, независимо от того, появится ли на поле», - сказал Анчелотти журналистам.
Во вторник, 22 октября, «Реал» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
Бан пользователя