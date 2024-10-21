«Реал» не готов на 100% - Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами в преддверии домашнего матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Итальянского специалиста попросили оценить текущую готовность «сливочных».

«Очевидно, что сейчас мы не готовы на 100%. Я считаю, что мы добиваемся хороших результатов, но нам необходимо повышать уровень игры как в обороне, так и в нападении. Постепенно мы будем это делать», - сказал Анчелотти.

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» стартует 22 октября в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.