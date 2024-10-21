Анчелотти оценил «Боруссию»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу «Боруссии» перед очным матчем в рамках третьего тура общего этапа Лиги чемпионов. В последний раз команды пересекались в финале прошлого сезона.

«Изменилась ли «Боруссия»? У них другой тренер и некоторые другие футболисты. Но они придерживаются той же идеи футбола: они показывают динамичный футбол, они сильны индивидуально и командно. Такой соперник является очень требовательным», - сказал Анчелотти журналистам.

Матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» стартует во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.