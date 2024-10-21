Анчелотти ответил, есть ли у него шпионы

В прессе появилась информация о том, что «Боруссия» не будет тренироваться на стадионе «Реала» перед матчем Лиги чемпионов, опасаясь шпионов. Комментарий на этот счёт дал рулевой мадридской команды Карло Анчелотти.

«Есть ли у меня шпионы? Футбол изменился. Вы знаете всё о соперниках, потому что можешь смотреть все их матчи. Никаких секретов нет. У меня достаточно данных, чтобы оценивать команду-соперника по итогам последних сыгранных матчей», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Реал» и «Боруссия» из Дортмунда начнут матч Лиги чемпионов во вторник, 22 октября, в 22:00 по московскому времени.