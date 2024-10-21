Анчелотти ответил, что нужно улучшить «Реалу»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ходе общения с журналистами ответил на вопрос, что команде нужно улучшить.

«Мы работаем над оборонительным аспектом. На уровне нападения у нас есть много решений и возможностей. А в обороне нам нужно быть более компактными и более крепкими. Да, мы не пропускаем много голов, но правда в том, что мы даём соперникам создавать много голевых моментов. Сейчас мы пытаемся над этим работать, потому что когда вы действуете компактно, у вас больше шансов выигрывать матчи», - сказал Анчелотти.

В настоящий момент «Реал» готовится к матчу Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Команды сыграют во вторник, 22 октября.