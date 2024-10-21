Куртуа высказался о конкуренции с Луниным

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа перед матчем Лиги чемпионов против «Боруссии» высказался о конкуренции с Андреем Луниным.

«Я стараюсь помогать Лунину. Он тоже помогает мне – заставляет становиться лучше и показывать, почему именно я должен играть. Такая конкуренция всегда делает тебя лучше. Я стараюсь помогать и другим голкиперам, чтобы их уровень рос. Лунин – великолепный вратарь. Уверен, что он и дальше будет нам помогать», - сказал Куртуа журналистам.

Матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» пройдёт во вторник, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.