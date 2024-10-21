Анчелотти озвучил важное требование к Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции ответил на вопрос о форварде Килиане Мбаппе.

- Вы видели кадры, на который Луис Энрике в «ПСЖ» требовал от Мбаппе сильного прессинга. Что вы требуете от Мбаппе?

- Чтобы он забивал голы. Да, я предпочитаю, чтобы он забивал голы, а не прессинговал. Наша позиция по центральному нападающему за последние годы не изменилась. Я прошу от Мбаппе того же самого, чего просил от Бензема: занимать хорошую позицию, чтобы быть готовым, и стараться быстро двигаться, когда мы перехватываем мяч.

Во вторник, 22 октября, «Реал» будет принимать «Боруссию» в третьем туре Лиги чемпионов.