Анчелотти высказался об игре Беллингема в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлениях атакующего полузащитника Джуда Беллингема.
«Мы довольны его работой. Я доволен, потому что он много работает на поле: он конкурирует, он ведёт борьбу, он жертвует собой. Сюрпризом является не то, что в этом сезоне он не забивает много голов. Сюрпризом было то, что он забивал много в прошлом сезоне. Проблема не в том, что нам не хватает голов Беллингема. В атаке у нас хватает талантливых игроков. Для нас гораздо важнее работа, которую Беллингем проделывает», - сказал Анчелотти журналистам.
Во вторник «Реал» проведёт матч Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».
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