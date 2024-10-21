Мусиала настроен сыграть против «Барселоны»

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пропустил последние матчи команды из-за проблем с тазобедренным суставом. Футболист решительно настроен сыграть в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Мусиала усиленно работает над своим возвращением в строй, о чём рассказывает немецкий Sky.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» пройдёт в среду, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в двух прошедших турах главного клубного турнира континента каталонцы и мюнхенцы набрали по три зачётных балла.