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Лига чемпионов

Мусиала настроен сыграть против «Барселоны»

21 Октября 2024 • 16:47 Комментировать
Барселона
...
Бавария
1 2.35 X 4.00 2 2.75
23.10 22:00

Атакующий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пропустил последние матчи команды из-за проблем с тазобедренным суставом. Футболист решительно настроен сыграть в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Мусиала усиленно работает над своим возвращением в строй, о чём рассказывает немецкий Sky.

Матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией» пройдёт в среду, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Отметим, что в двух прошедших турах главного клубного турнира континента каталонцы и мюнхенцы набрали по три зачётных балла.

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БАРСЕЛОНА БАВАРИЯ
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