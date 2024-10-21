Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо ответил на вопрос, является ли Лионель Месси лучшим футболистом всех времён.

«Да, Месси или Пеле. Я не видел, как играет Пеле, но смотрел записи, и все говорят, что он был великолепен. Он выиграл три чемпионата мира, и он бразилец… Но Месси похож на Пеле. Он ставил перед собой цель быть чемпионом мира и добился этого. Он способен делать разницу на поле. Надеюсь, он ещё будет играть, чтобы мы могли наслаждаться им», - цитирует Ривалдо испанский Sport.

Лионель Месси является рекордсменом по количеству «Золотых мячей». Аргентинский нападающий завоёвывал эту награду восемь раз в карьере.