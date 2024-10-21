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«Боруссия» боится слежки на стадионе «Реала» - принято необычное решение

21 Октября 2024 • 13:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Боруссия Д
1 1.48 X 5.10 2 6.10
22.10 22:00

Во вторник вечером в третьем туре общего этапа «Реал» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Как сообщает Bild, главный тренер «шмелей» Нури Шахин опасается слежки на «Сантьяго Бернабеу». По этой причине в «Боруссии» приняли решение впервые отказаться от тренировки на стадионе соперника перед матчем. Последнее занятие перед матчем команда Шахина проведёт в понедельник в Дортмунде.

Судя по всему, рулевой «Боруссии» переживает по поводу того, что тактика команды будет раскрыта до игры. Стартовый свисток в матче «Реал» - «Боруссия» прозвучит 22 октября в 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на точный счёт матча Реал – Боруссия Дортмунд Лиги чемпионов – 22 октября 2024
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