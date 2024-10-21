«Боруссия» боится слежки на стадионе «Реала» - принято необычное решение

Во вторник вечером в третьем туре общего этапа «Реал» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Как сообщает Bild, главный тренер «шмелей» Нури Шахин опасается слежки на «Сантьяго Бернабеу». По этой причине в «Боруссии» приняли решение впервые отказаться от тренировки на стадионе соперника перед матчем. Последнее занятие перед матчем команда Шахина проведёт в понедельник в Дортмунде.

Судя по всему, рулевой «Боруссии» переживает по поводу того, что тактика команды будет раскрыта до игры. Стартовый свисток в матче «Реал» - «Боруссия» прозвучит 22 октября в 22:00 по московскому времени.