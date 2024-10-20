Кейн высказался о форварде «Барселоны» Левандовски

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился мнением о форварде «Барселоны» Роберте Левандовски в преддверии поединка третьего тура Лиги чемпионов УЕФА.
«Левандовски – великолепный бомбардир, один из лучших в этом поколении. Это будет особенное противостояние. Мы ожидаем, что «Барса» будет много владеть мячом и пытаться прессинговать. Мы принимаем это непростое сражение», - передает слова нападающего инсайдер Керри Хау в социальных сетях.
Матч между «Барселоной» и «Баварией» состоится в среду, 23 октября, на стадионе в Каталонии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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