Кейн высказался о форварде «Барселоны» Левандовски

«Левандовски – великолепный бомбардир, один из лучших в этом поколении. Это будет особенное противостояние. Мы ожидаем, что «Барса» будет много владеть мячом и пытаться прессинговать. Мы принимаем это непростое сражение», - передает слова нападающего инсайдер Керри Хау в социальных сетях.