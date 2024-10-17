Месси назвали величайшим в истории – друг Роналду отреагировал

Лионель Месси был признан величайшим футболистом в истории футбола по версии издания Marca. На втором месте оказался Криштиану Роналду, а тройку замкнул Пеле.

Известный журналист Пирс Морган отреагировал на такой шорт-лист испанской газеты. Морган составил свою версию тройки лучших игроков в истории.

«Мой топ-3 выглядит так: Криштиану Роналду – первый, Роналдо – второй, Марадона – третий», - написал Морган, проигнорировав Месси.

Стоит сказать, что Пирс Морган является другом Криштиану Роналду. Звёздный португальский форвард ранее не раз давал громкие интервью именно этому журналисту.